Bordeaux-OM : les notes du match

La suite après cette publicité

Cette 25ème journée de Ligue 1 s'achevait par une belle affiche entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille au Matmut-Atlantique. Battus à Brest (2-1) le week-end dernier, les Girondins voulaient conserver leur invincibilité historique à domicile face au rival marseillais. Côté olympien, on souhaitait rebondir après la défaite concédée dimanche dernier face à l'ennemi parisien au Vélodrome (0-2). Pour ce choc de notre championnat, Jean-Louis Gasset alignait un 4-2-3-1 avec Jean-Michaël Seri dans l'entrejeu.

Nasser Larguet optait pour un 4-3-3 avec le trio Thauvin, Benedetto, Germain en attaque. Il fallait attendre la 22ème pour entrevoir la première opportunité du match. Bien décalé par Adli, Hwang dans la surface croisait trop sa frappe. Si Bordeaux prenait le contrôle du jeu, les occasions se faisaient rares. Juste avant la pause, Hwang sur la gauche centrait pour Zerkane qui croisait trop sa frappe (43e). Au retour des vestiaires, l'OM se procurait une belle occasion. Thauvin frappait un bon coup-franc dévié malencontreusement par Koscielny qui obligeait Costil à s'interposer (49e).

A neuf contre onze, l'OM tient bon

Les hommes de Larguet revenaient avec de meilleures intentions dans ce second acte et Germain bien lancé par Benedetto dans le dos de la défense manquait l'immanquable seul devant Costil (55e). Sur le contre, Balerdi commettait l'irréparable sur Oudin et se faisait expulser. Le match s'emballait enfin et Oudin sur la gauche distillait un bon centre pour Hwang dont la reprise heurtait le montant (58e). L'OM perdait pied dans cette rencontre à l'image de Benedetto auteur d'un attentat sur Koscielny et expulsé (59e).

A onze contre neuf, Bordeaux poussait pour ouvrir le score. Sur la gauche, Benito distillait un bon centre pour De Préville dont la tête passait juste au dessus (69e). En fin de match, les Girondins essayaient de forcer le verrou olympien mais se cassaient les dents sur la défense marseillaise. Avec ce septième nul de la saison, l'Olympique de Marseille pointait à la neuvième place au classement et Bordeaux à la onzième.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Kamara (6) : placé en défense centrale ce soir, le minot marseillais retrouve son poste de formation et reste solide malgré qu’il ne joue que rarement en charnière centrale depuis plusieurs mois. Le patron phocéen remporte la plupart de ses duels et est toujours rassurant quand il faut intervenir (4 duels remportés sur 5). Lorsqu'il faut dégager, et sauver ses coéquipiers le natif de Marseille est présent et le match nul est décroché en grande partie grâce à lui.

Bordeaux

Costil (5,5) : le portier bordelais a passé un premier acte très calme. Il sauve les siens sur une déviation malheureuse de Koscielny suite à un coup-franc de Thauvin (49e).

Kwateng (5) : volontaire dans son couloir droit, l'ancien Nantais a tenté de prendre son couloir dès que c'était possible. Rarement mis à contribution sur le plan défensif dans le premier acte. Moins en vue en seconde période où il n'a pas été trop sollicité dans son couloir. Remplacé à la 83e par Lacoux

Baysse (4,5) : l'ancien Niçois aligné aux côtés de Koscielny en charnière centrale n'a pas trop été mis à contribution dans le premier acte. Ses quelques interventions ont été réalisées avec justesse. Pris dans son dos sur la belle ouverture de Benedetto pour Germain (55e). L'intéressé a éprouvé quelques difficultés dans la relance quand il était sous pression.

Koscielny (5,5) : l'ancien défenseur d'Arsenal a apporté toute son autorité au sein de la défense bordelaise. L'international français s'est évertué à relancer proprement privilégiant le jeu court. Costaud dans les duels, il a régné en maître aux abords de sa surface dans le premier acte. Le numéro six bordelais manque de surprendre Costil sur un coup-franc rentrant de Thauvin (49e). Quelques pertes de balles évitables en début de second acte. S'interpose bien sur l'occasion de Germain (55e). Le défenseur central se fait sécher par Benedetto ce qui provoque l'expulsion de l'attaquant argentin (59e).

Benito (5) : le latéral gauche bordelais s'est évertué à bien défendre et à contenir les offensives marseillaises. Le défenseur suisse n'a pas hésité à venir apporter sa contribution offensive quand il en avait la possibilité. Un peu plus en souffrance en fin de première mi-temps quand Lirola débordait. Les deux expulsions marseillaises lui ont permis de prendre plus d'initiatives offensives comme sur son centre pour De Préville (69e).

Adli (4) : toujours en mouvement, l'ancien Parisien se montre disponible pour le porteur du ballon. Sa volonté de jouer vers l'avant reste intéressante. A l'origine du beau mouvement bordelais qui amène l'occasion de Hwang (22e). Plus discret par la suite, ses partenaires ont éprouvé des difficultés à le trouver dans le jeu. Averti à la 65e pour une vilaine semelle sur Nagatomo.

Basic (non-noté) : le milieu croate se distingue par son élégance dans le geste. Malheureusement pour lui, l'intéressé n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer puisqu'il a quitté prématurément les siens sur blessure. Remplacé à la 39e par Zerkane (5) qui a apporté sa générosité dans l'entrejeu bordelais. Auteur d'une belle volée bien captée par Mandanda (61e).

Seri (6) : pour sa première titularisation sous le maillot bordelais, le milieu ivoirien a souvent été présent à la récupération du ballon. Très propre dans ses transmissions, il s'est mué en premier relanceur de son équipe. Très précieux dans la construction, sa vision du jeu lui a permis d'effectuer les bons choix. Une heure prometteuse pour l'ancien Niçois. Remplacé à la 64e par De Préville qui s'est procuré de belles opportunités sans trouver le cadre pour autant.

Oudin (5,5) : l'ancien Rémois a semblé effacé sur le terrain dans le premier acte. Malgré une volonté évidente, ses appels n'ont pas déstabilisé l'arrière-garde marseillaise. Beaucoup plus tranchant au retour des vestiaires dans ses initiatives. Son excellent centre pour Hwang aurait pu être décisif (59e). L'ailier provoque l'exclusion de Balerdi (55e). Beaucoup plus entreprenant, il s'est montré dangereux par sa qualité de centre. Remplacé à la 83e par Kalu

Hwang (4,5) : très mobile sur le front de l'attaque bordelaise, l'attaquant sud-coréen apporte de la profondeur à son équipe. Bien servi par Adli, il croise trop sa frappe devant Mandanda (22e). Le buteur girondin se procure une nouvelle occasion sur un centre d'Oudin mais son plat du pied heurte le montant (59e). De la générosité mais aussi du déchet pour l'intéressé ce soir.

Ben Arfa (4) : électron libre sur le front de l'attaque girondine, l'ancien Parisien a essayé d'apporter le danger par ses dribbles chaloupés. Ses initiatives n'ont pas toujours été couronnées de succès dans le premier acte, mais il reste une menace perpétuelle pour une défense. Le numéro huit a beaucoup tenté ce soir mais avec très peu de réussite. Il a essayé de forcer la décision en fin de match, en vain.

OM