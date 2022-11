Tottenham : Antonio Conte chambre Klopp et Liverpool

Ça se rend coup pour coup. Les techniciens de deux formations de haut de tableau en Premier League se chambrent mutuellement. Pour rappel, la saison dernière, lors de la course au titre entre Liverpool et Manchester City, le Tottenham d'Antonio Conte avait réussi à tenir en échec les Reds (1-1) en mai dernier, ralentissant les hommes de Klopp dans leur quête de sacre. De ce fait, ce dernier a critiqué le style de jeu de l'entraîneur italien de 53 ans. Hier, l'ancien entraîneur de la Juventus et Chelsea entre autres, a rafraîchi la mémoire de l'Allemand de 55 ans.

« Nous vous avons coûté le titre », avant de rajouter « Si vous vous souvenez qu'il a perdu la Premier League pour ce résultat. J'ai compris sa frustration. Ils ont perdu la Premier League à cause de ce résultat. Ils ont perdu la Premier League pour ces deux points », rapporte l'EveningStandard. Ces deux mêmes équipes se rencontrent ce dimanche à 17h30 pour le compte de la 15e journée de Premier League.