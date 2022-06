Eddie Nketiah prolonge avec Arsenal

C'est ce qu'on appelle inverser la tendance. Arsenal a officialisé ce samedi la prolongation d'Eddie Nketiah (23 ans). «Eddie Nketiah prolonge son séjour avec nous après avoir accepté un nouveau contrat à long terme», indique le communiqué des Gunners pour officialiser la nouvelle. Eddie Nketiah portera le maillot numéro 14 à partir de la saison prochaine, après avoir porté le numéro 30.

La suite après cette publicité

Alors que son contrat expirait le 30 juin prochain, et qu'il semblait se diriger peu à peu vers la petite porte de sortie, le pur produit du centre de formation d'Arsenal a réussi à convaincre Mikel Arteta de lui faire une place dans son effectif. Ses 5 buts en 8 titularisations au cœur d'une fin de saison où il aura relégué le capitaine Alexandre Lacazette sur le banc lui auront permis de prolonger l'aventure du côté de l'Emirates Stadium, où il est désormais lié jusqu'en 2027.

Just getting started...



We're delighted to announce @EddieNketiah9 has signed a new deal ✍️