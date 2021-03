L1/L2 : la LFP dévoile les dates de la saison 2021/2022

La saison 2020/2021 n’a pas encore refermé ses portes que la LFP prépare déjà la saison suivante. Après avoir annoncé que le Trophée des Champions 2021 se déroulera à Tel-Aviv, la LFP vient de publier les dates des coups d’envoi officiels de l’exercice 2021/2022 en Ligue 1 et en Ligue 2.

Ainsi, l’élite du football français reprendra du service lors du week-end du 7-8 août et jouera la 38e journée le samedi 21 mai 2022. Quant à la Ligue 2, elle débutera le 24 juillet prochain et se terminera le 14 mai. Les barrages se disputeront les 26 et 29 mai 2022.

Communiqué de la LFP

Ligue 1 Uber Eats

En Ligue 1 Uber Eats, la 1ère journée de la saison 2021/2022 aura lieu le week-end des 7 et 8 août 2021. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2021/2022 a été placée au samedi 21 mai 2022 (multiplex). Les Barrages de Ligue 1 Uber Eats, opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT, sont eux fixés les jeudi 26 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).

Ligue 2 BKT

La Ligue 2 BKT reprendra ses droits le week-end du 24 juillet 2021 et s'étendra jusqu'au samedi 14 mai 2022, date de la 38ème et dernière journée. Les deux matchs de Play-offs auront lieu les mardi 19 mai et vendredi 20 mai 2022. Les Barrages de Ligue 2 BKT, opposant le 18ème de Ligue 2 BKT au 3ème de National 1, ont été fixés les mercredi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).

Trophée des Champions

L'édition 2021 du Trophée des Champions, qui oppose habituellement le Champion de France de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur de la Coupe de France, aura lieu le dimanche 1er août 2021.