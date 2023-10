OGC Nice : accusé d’avoir relayé un appel à la haine contre les juifs, Youcef Atal sort du silence

Après avoir posté une photo de lui avec une écharpe où il était écrit "Palestine will be free" (Palestine sera libre en anglais) et en relayant la vidéo d’un prédicateur invoquant «un jour noir pour les juifs», Youcef Atal s’est retrouvé au coeur d’une immense polémique, à l’heure où la guerre entre la Palestine et Israël fait la triste actualité internationale. Sur ses réseaux sociaux, l’Algérien de 27 ans est sorti du silence pour s’excuser.

La suite après cette publicité

«J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’excuse», a notamment écrit le joueur des Aiglons sur Instagram avant d’ajouter. «Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement».