AC Milan : la grosse mise au point de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Zlatan Ibrahimovic. L'hiver dernier, le Suédois était courtisé par plusieurs clubs désireux de recruter un élément expérimenté. Une "bonne affaire" également d'un point de vue financier puisque l'ancien joueur du Paris Saint-Germain était libre, arrivant au bout de son contrat avec le Los Angeles Galaxy en Major League Soccer. Et finalement, Ibra a décidé de faire le choix du coeur. « L’AC Milan annonce qu’il a trouvé un accord pour s’attacher les services du joueur Zlatan Ibrahimovic. L’attaquant suédois a conclu un accord avec le club rossonero jusqu’à la fin de cette saison, avec la possibilité de le prolonger pour la saison suivante », avait annoncé l'écurie milanaise le 27 décembre.

De retour en Lombardie et en Italie, un pays qu'il a conquis par le passé, le natif de Malmö a su se faire une place au sein du vestiaire de l'AC Milan comme sur le terrain. Aligné à 10 reprises toutes compétitions confondues avant l'arrêt de la saison suite à l'épidémie de coronavirus, le géant scandinave avait marqué 4 buts et délivré une passe décisive. Malgré ce bilan honorable, son avenir n'était pas forcément réglé. Alors que l'écurie lombarde s'agitait sérieusement en coulisses, Zlatan Ibrahimovic se questionnait sur son avenir. La presse italienne assurait il y a quelques semaines qu'il était déterminé à quitter Milan et que son club avait déjà trouvé son successeur en la personne d'Arkadiusz Milik (Naples). Plus récemment, les publications transalpines assuraient qu'il voulait rester.

Ibra évoque son avenir

Il y a quelques jours, il avait évoqué son avenir brièvement dans le média suédois Svenska Dagbladet. «On verra. Je ne sais toujours pas ce que je veux. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. » Ce vendredi, le joueur âgé de 38 ans s'est montré plus bavard lors d'un entretien exclusif accordé à Eurosport Suède et relayé par Eurosport France. Il a tout d'abord commencé par évoquer la raison pour laquelle il a choisi de s'entraîner avec le club d’Hammarby, dont il est co-propriétaire à hauteur de 25% : «franchement, tout est parfait. La pelouse est en (plastique) donc le rythme est accéléré, très élevé. Puisque les gars ici sont très jeunes, ils ont faim de franchir des caps et de se prouver des choses à eux-même. C’est franchement super parce qu’ils m’aident à m’entretenir et j’espère que j’arriverais à leur donner quelque chose en retour.»

Rester peut-il être une option ? «J’ai un contrat avec Milan pour l’instant donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs. Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant. J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement être un gars qui joue parce que je suis qui je suis. Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant donc on verra. (...) Je dois y retourner (à Milan), oui, puisque c’est dans mon contrat. Je me dois de le respecter, comme tout professionnel.» Enfin, relancé au sujet du fait de poursuivre sa carrière en Suède, il a déclaré : «je ne sais pas, il y a tellement de choses en ce moment… Qui savait que le coronavirus allait débarquer et mettre le monde à l’envers en deux semaines ? Donc, on verra ce qu’il se passe. Pour l’instant, je ne pense pas à tout ça car j’ai un contrat avec Milan.» Affaire à suivre donc...