Le RB Leizpig s'offre David Raum

David Raum change de club mais ne quitte pas la Bundesliga : en effet, le latéral gauche international allemand quitte Hoffenheim pour le RB Leipzig, où il s'engage jusqu'en juin 2027. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé, mais la presse outre-Rhin parle d'un chèque autour des 30 millions d'euros pour l'international aux 9 sélections.

«Je suis très heureux de mon transfert au RB Leipzig. (...) e m'installe dans une ville folle de football, avec un stade fantastique et un club qui défend un football performant et attrayant. Le RB Leipzig me donne la chance de jouer en Ligue des champions et offre les conditions parfaites pour que je puisse me développer. J'ai vraiment hâte de faire connaissance avec l'équipe, de m'intégrer rapidement et d'aider mes coéquipiers sur le terrain», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué de son nouveau club.