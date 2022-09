Ligue 1 : Lorient s'impose logiquement face à Lyon

Dans ce match en retard comptant pour la 2ème journée de Ligue 1 entre Lorient et l'Olympique Lyonnais, les deux équipes ne montraient pas du tout le même visage. D'un côté, la solidarité et l'envie des Merlus étaient symbolisés par une attaque de feu avec des transitions très propres. De l'autre, les nombreuses erreurs individuelles ne permettaient pas au Gones d'espérer un bon résultat, et c'est le moins que l'on puisse dire. Durant la première période, les Lyonnais semblaient alors complètement perdus sur la pelouse du stade du Moustoir. Ni le système défensif, ni le système offensif de l'entraineur olympien ne fonctionnaient réellement. Thiago Mendes qui n'avait gagné qu'un seul de ses six duels à la mi-temps et qui était fautif sur le deuxième but lorientais symbolisait la détresse des Lyonnais à la mi-temps.

Face à une défense lyonnaise apathique, l'attaque lorientaise se déchainait totalement en première période donc. Dès les premières minutes de la rencontre, Diarra et Ouattara, très disponibles toutes la soirée, se mettaient en avant avec une première frappe du premier nommé bien capté par Lopes (1e). Le deuxième obtenait un coup franc très bien placé après avoir enchainer les dribbles et provoquer l'arrière garde adverse (5e). Le fée venait alors enrouler un amour de ballon qui filait dans la lucarne du portier portugais, totalement pantois (6e). Sur le deuxième but, Mendes se faisait avoir par Ouattara, encore lui, sur une passe longue de Yvon Mvogo. Le numéro 11 talonnait ensuite pour Terem Moffi qui s'en allait lober Lopes (33e). Entre temps, sur sa première occasion, Lyon avait égalisé. Gusto ayant récupéré la balle au milieu de terrain pour ensuite trouver Tete qui lancait Alexandre Lacazette. Le numéro 10 pouvait alors tromper le gardien lorientais d'une frappe sèche entre ses jambes (28e). Malgré cette bulle d'air, les Lyonnais manquaient trop de précision et de liant pour inquiéter Lorient et peser sur ce match.

Bis repetita en seconde période

Au retour des vestiaires, les changements lyonnais apportaient un peu de fraicheur à une équipe en grande difficulté jusque-là. Corentin Tolisso trouvait justement Lacazette, bien parti dans la profondeur, mais l'attaquant ne trouvait pas le cadre (47e). Dans la continuité, les Lorientais, toujours aussi intéressant dans les transitions, breakaient l'OL. Bien lancé par Moffi, Gédéon Kalulu centrait pour Ouattara qui trompait Lopes d'une belle reprise croisée (49e). Moffi, toujours aussi intenable, passait à deux doigts de marquer un doublé mais sa frappe passait de peu à côté (52e). Rentré quelques minutes auparavant, Damien Da Silva pensait réduire le score sur un corner rhodanien mais il était signalé hors-jeu à juste titre (53e). Mvogo se chargeait alors de stopper les rares possibilités des hommes de Peter Bosz (57e et 65e).

Moffi, dans une forme étincelante ce soir, profitait alors des espaces laisser par la défense lyonnaise à plusieurs reprises pour trouver ses coéquipiers démarqués dont Kalulu mais ce dernier manquait de lucidité et se mélangeait les pinceaux (52 et 63e). En toute fin de match, Tagliafico trouvait encore et toujours le portier lorientais sur une tête à bout portant (83e). Le capitaine des Gones était le seul à se mettre en évidence (85e) avec Tolisso du côté des Lyonnais, clairement insuffisant pour espérer faire mieux ce soir. L'intensité ne redescendait pas avec des Lorientais prêt à mettre le feu en contre-attaque (87e) et toujours aussi solidaire en défense (90e+2) sur les dernières velléités offensives lyonnaises. Un match à oublier pour l'équipe dirigée par Jean-Michel Aulas qui aura surement son mot à dire sur la débâcle de son club en terre bretonne. Avec cette victoire, Lorient 3ème rattrape l'Olympique Lyonnais 4ème avec le même nombre de points (13).