Arsenal veut débourser 200 millions d’euros pour deux joueurs

Après une lourde défaite subie à l’Emirates Stadium contre Brighton (0-3), Arsenal a dit - à moins d’une catastrophe du leader Manchester City - adieu au titre de Premier League. Mais la saison 2022-23 des Gunners reste une réussite et le club londonien va faire son retour en Ligue des Champions, lors de la saison prochaine. De quoi obliger la direction des Rouge et Blanc à recruter sur le mercato estival, qui souhaite renforcer en priorité son milieu de terrain.

Et la cible favorisée par les Gunners est Declan Rice. Arsenal a fait du puissant milieu de 24 ans sa priorité estivale pour les mois à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à West Ham, l’international anglais ne prolongera pas avec les Hammers. «Nous espérons sincèrement qu’il restera, avait déclaré David Moyes, son entraîneur. Nous aimerions qu’il soit toujours un joueur de West Ham, mais nous sommes conscients que ce ne sera peut-être pas le cas à la fin de la saison. Il y a de fortes chances que nous ne l’ayons pas».

Arsenal se prépare aussi à d’importants départs

Selon les informations du Times, le montant du transfert pourrait s’élever à 90 millions d’euros, bonus compris, alors qu’Arsenal fait face à la concurrence de Newcastle United et potentiellement de Manchester United dans ce dossier. Mais la direction des Gunners a donné le feu vert pour mettre un pactole sur le mercato et Declan Rice n’est pas le seul joueur ciblé. On apprend également que Moisés Caicedo, excellent avec Brighton cette saison, est également pisté. Arsenal est déterminé à poursuivre son défi pour obtenir un titre la saison prochaine en étant prêt à s’offrir ces deux milieux talentueux pour près de 200 millions d’euros.

De quoi satisfaire pleinement Mikel Arteta. Mais en plus de cela, Arsenal se prépare aussi à se séparer d’Emile Smith-Rowe, Robert Holding ou encore Granit Xhaka et Folarin Balogun pour signer un nouvel attaquant et deux défenseurs. L’objectif est de récupérer 100 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs. Arsenal a donc autorisé Mikel Arteta à battre le record de dépenses du club cet été et semble prêt à revenir définitivement au premier plan, en Premier League.