Premier League : Arsenal sombre face à Brighton et dit presque adieu au titre

Après la superbe victoire de Manchester City sur la pelouse d’Everton (0-3), Arsenal était sous pression à quelques minutes de retrouver Brighton dans son antre de l’Emirates. Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les Gunners était donc relégués provisoirement à quatre points du leader de Premier League, qui comptent encore un match de moins. Les joueurs de Mikel Arteta étaient ainsi dans l’obligation de s’imposer pour rester au contact des Cityzens à seulement trois journées du terme de cette saison 2022-2023. De leur côté, les Seagulls pouvaient venir chiper la sixième place du championnat anglais à Tottenham en cas de victoire.

Malgré ces différents enjeux de part et d’autre, la rencontre peinait à démarrer. La faute à un faux rythme qui s’installait tandis que les fautes se multipliaient sur le pré. Gabriel Martinelli restait même au sol après un gros tacle par derrière de Moises Caicedo, qui lui attrapait la cheville par la même occasion. M. Madley restait étonnement clément alors que les duels continuaient de flirter avec les limites. L’attaquant brésilien devait finalement céder sa place à Leandro Trossard (19e). A l’heure de jeu, le Belge revenait dans l’axe afin de pénétrer dans la surface et déclencher une lourde frappe qui venait heurter la barre transversale de Jason Steele (31e). Seule éclaircie dans une première période bien terne avec la possession stérile des Seagulls.

La défaite de trop ?

Au retour des vestiaires, la rencontre se débridait grâce à l’ouverture du score des visiteurs. Kaoru Mitoma lançais Pervis Estupinan qui venait trouver la tête de Julio Enciso seul face aux cages (51e, 1-0). Fautif sur la réalisation de l’ailier paraguayen, le défenseur polonais Jakub Kiwior avait perdu sa chaussure lors de l’action menant au but et il était en train de la remettre sur la tête fatidique. Pour remobiliser ses troupes, Mikel Arteta décidait alors de faire deux changements dans l’entrejeu de son équipe avec les entrées de Thomas Partey et Reiss Nelson. Peu après l’heure de jeu, l’entraîneur des Gunners écopait même d’un carton jaune pour des remontrances trop véhémentes et trop récurrentes (64e).

Alors que les coéquipiers de Martin Odegaard tentaient le tout pour le tout afin d’égaliser, la défense des Gunners cédait une nouvelle fois sur une erreur individuelle. Pascal Gross contrait dans un premier temps la relance de Leandro Trossard et le ballon venait rebondir jusqu’au nouvel entrant Deniz Undav, seul dans la surface. Grâce à sa lucidité, le joueur venait lober astucieusement Aaron Ramsdale (87e, 2-0). Pire, au bout du temps additionnel, Pervis Estupinan venait sceller cette défaite fatidiques (90e+6, 3-0). Grâce à cette victoire, Brighton remonte à la 6ème place de Premier League et se rapproche de l’Europe. Arsenal, de son côté, a presque dit adieu à ses chances de titre.