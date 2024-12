Quand Cristiano Ronaldo dézingue Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart et Cristiano Ronaldo ne partiront certainement pas en vacances ensemble. Dans un podcast de talkSport, le Néerlandais a partagé quelques anecdotes sur CR7, mettant en lumière le professionnalisme et l’ambition hors normes de la star portugaise. Mais il a également évoqué l’obsession du natif de Funchal pour les buts, soulignant notamment son côté égoïste sur le terrain. « Il était incroyablement égoïste. Si on gagnait 6-0 et qu’il n’avait pas marqué. Il n’était pas content. Si on perdait et qu’il avait marqué deux buts, alors c’était ok. Ne jouait-il que pour lui ? Non, mais il avait le sentiment qu’il devait toujours marquer. Ruud van Nistelrooij était pareil », a-t-il lâché.

Des propos qui n’ont pas plu à l’actuel joueur d’Al-Nassr, qui a ironisé sur les dires de son ancien coéquipier sur Instagram. « Qui est ce type ? », a commenté le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid. Van der Vaart et Cristiano ont joué 21 matchs ensemble lors de la saison 2009-2010. Pas sûr que ce dernier en garde un souvenir inoubliable…