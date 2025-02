L’énorme coup de gueule de Claudio Ranieri sur l’arbitrage

Le barrage aller de Ligue Europa entre le FC Porto et l’AS Roma (1-1) a été très tendu. Au cours des 90 minutes, Tobias Stieler, arbitre de la rencontre, a distribué près de douze cartons jaunes, dont deux à Bryan Cristante, l’ayant amené à recevoir un rouge. En conférence de presse d’après-match, Claudio Ranieri était particulièrement remonté. Le coach romain s’en est d’abord pris aux joueurs auteurs de simulations : « Quel aspect de ce football m’énerve ? Cela m’énerve quand ils sautent en l’air et qu’on dirait qu’on les a toujours frappés au visage. Avertissons ceux qui simulent, il y a le VAR, on ne peut plus jouer comme ça. À chaque fois, ils mettent la main sur le visage et crient. »

La discipline et l’arbitrage ont été au cœur des déclarations de l’ancien technicien de l’AS Monaco. Interrogé sur celui qui était au sifflet ce jeudi soir, le manager de 73 ans a complètement dézingué sa performance : «pour moi, il attendait qu’il se passe quelque chose dans la surface pour les faire gagner le match, c’est clair et les joueurs étaient nerveux à cause de ça. On ne peut pas faire une chose pareille. J’ai dit aux joueurs de ne jamais protester, il arbitre comme ça, fait son travail et est convaincu de l’avoir bien fait. L’arbitre ne méritait pas leur salut, sur un terrain international, une chose pareille». Ambiance…