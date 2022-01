CAN 2021, Algérie : les mots forts de Djamel Belmadi après le nul concédé

Tenante du titre, l'Algérie a concédé le match nul contre la Sierra Leone au terme d'un match clairement décevant de la part des Fennecs (0-0). Après la rencontre, Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, s'est exprimé et a fait part de sa frustration. Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc avec une victoire. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi, a-t-il expliqué sur BeIN Sports.

La suite après cette publicité

Avant de se concentrer sur le prochain match contre la Guinée Équatoriale. Déjà décisif pour la suite de la compétition. «Il faudra gagner, tout simplement. Il faut gagner tous les matchs. On rentre (sur le terrain) avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée équatoriale pour gagner.» Le message est clair.