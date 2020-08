Barça : le message énigmatique de Luis Suarez

L'avenir de Luis Suarez au FC Barcelone s'assombrit depuis la large défaite des Blaugranas en quart de finale de Ligue des Champions. Depuis, Quique Setién a été viré, Koeman est arrivé comme nouvel entraîneur mais Messi veut partir et pas mal de cadres sont invités à se trouver un nouveau projet. Parmi eux, on retrouve un certain Luis Suarez.

L'Uruguayen de 33 ans, à qui il reste une année de contrat en plus d'une option d'une saison supplémentaire, est depuis courtisé par l'Ajax où il a déjà évolué entre août 2007 et janvier 2011 mais on ne l'a toujours pas entendu. Il vient de mettre un message sur Instagram qui répond directement à toutes les rumeurs dont il fait l'objet. «N'oublie jamais que tu es l'architecte de ta propre destinée.» Autrement dit, on ne le laissera pas décidé pour lui.