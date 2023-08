Atalanta : Brandon Soppy va passer sa visite médicale à Turin

S’il y a bien deux équipes qui sont étroitement liées sur cette fin de mercato en Italie, ce sont l’Atalanta et le Torino. Depuis plusieurs jours, les directions turinoises et bergamasques discutent d’une grande transaction impliquant pas moins de trois joueurs : le défenseur italien Alessandro Buongiorno (24 ans), le latéral français Brandon Soppy (21 ans) et l’attaquant colombien Duvan Zapata (32 ans). Et selon nos informations, après Zapata, c’est au tour de Soppy d’avoir bouclé tous les derniers détails pour rejoindre le Piémont.

En effet, l’ancien joueur de l’Udinese et du Stade Rennais est également attendu dans la ville de Turin ce jeudi pour passer les traditionnels examens médicaux, avant d’être prêté officiellement au Torino avec une option d’achat fixée aux alentours des 7 millions d’euros. Pour rappel, Alessandro Buongiorno a néanmoins refusé de quitter le Torino, malgré le pré-accord convenu avec la Dea. Il n’a pas souhaité rejoindre la Lombardie en raison de son attache au club turinois où il est formé depuis son enfance.