EdF : Didier Deschamps envoie un message à Galtier

Il y a quelques semaines maintenant, le PSG avait décidé de nommer Christophe Galtier à la tête de l'équipe. Une récompense pour le technicien français après sa bonne saison à Lille il y a quasiment deux ans maintenant. L'ex coach de Nice représente aussi une fierté pour les entraîneurs français tout comme Didier Deschamps après son sacre au Mondial. Galtier avait d'ailleurs plusieurs fois déclaré avoir comme référence DD.

Au micro du Parisien, Didier Deschamps a tenu à répondre à Christophe Galtier. «Galette, je le connais bien. On a eu l’occasion de se croiser et de discuter. Il fait un beau parcours. Ce qu’il dit de moi me fait très plaisir, mais je ne me considère en aucune manière comme un professeur. Ce n’est pas mon style. Il n’y a pas une seule façon d’arriver au succès. Quand la Fifa m’a demandé de débriefer notre victoire au Mondial auprès de tous les sélectionneurs du monde entier, je n’ai eu de cesse de répéter : « Voici comment on s’est imposé, mais on aurait pu emprunter un autre chemin pour connaître une issue identique. » Le contenu est important, mais sur le terrain, un rapport de force s’instaure. Au final, on est jugés sur quoi ? Le résultat. On est tous des compétiteurs. Le haut niveau, c’est gagner.»