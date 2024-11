OM : roulette et coup du foulard… Le but dingue de Jonathan Rowe

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui profite de cette trêve internationale pour se refaire une santé. Si le Madrilène régale à l’entraînement sur les vidéos publiées par le Real Madrid, Jonathan Rowe en fait de même du côté de Marseille.

Non-convoqué chez les Espoirs anglais, contrairement au mois dernier, l’ailier de 21 ans est en effet resté dans son club. Et dans une vidéo publiée sur X par Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence, il s’est illustré de forte belle manière : un rush en solitaire, suivi d’une roulette et conclu d’un but en coup du foulard.