Portugal - France : un cadre des Bleus a refusé de participer aux tirs au but

Qualifiée sur le fil face au Portugal, l’équipe de France a dû faire face à la terrible épreuve des tirs aux buts pour accrocher son ticket pour les demi-finales. Un calvaire notamment pour William Saliba, le défenseur d’Arsenal, pourtant si confiant et important pour les Bleus aurait refusé de frapper face au Portugal, selon l’Équipe. D’après les informations du quotidien, l’ancien joueur de l’OM serait un peu traumatisé par l’exercice depuis un raté en demi-finale de la Coupe de Paris, lorsqu’il était adolescent.

Le défenseur d’1m92 refuserait de frapper le moindre tir au but depuis ce jour. Ce qui n’est pas le cas de Bradley Barcola et Jules Koundé,très motivé à l’idée de tenter sa chance, qui se sont particulièrement illustrés au cours de la séance face aux Portugais, malgré leur manque d’expérience dans le domaine. Aucun des deux joueurs n’avait tenté le moindre tir au but en pro avant ce vendredi soir. Reverra-t-on William Saliba s’élancer pour frapper un tir au but un jour ? Le mystère reste entier.