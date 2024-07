EdF : Jules Koundé a fait une demande à Didier Deschamps

Ce vendredi, l’équipe de France est allée arracher son ticket pour les demi-finales de l’Euro en s’imposant aux tirs au but contre le Portugal. Une délivrance pour les hommes de Didier Deschamps qui n’ont toujours pas marqué dans le jeu durant le tournoi continental. Pendant la séance de tirs au but, les Français n’ont pas manqué leur moindre tentative et des joueurs inexpérimentés ont même réussi leur tentative.

C’est notamment le cas de Bradley Barcola et Jules Koundé. Auteur d’une tentative en pleine lucarne, le Barcelonais a impressionné tout le monde. Auteur également d’une grande performance, le défenseur du Barça s’est expliqué sur son appétence pour les penalties : «je m’entraîne régulièrement aux tirs au but à l’entraînement de Barcelone, j’aime ça. C’est pourquoi j’ai demandé à l’entraîneur de me laisser les tirer.» Une initiative payante.