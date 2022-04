Udinese : Pablo Marì ne veut pas revenir à Arsenal

Le défenseur central espagnol, prêté par Arsenal à l'Udinese, Pablo Marì, retrouve des sensations en Serie A après une blessure l'écartant des terrains pendant de nombreux mois. Heureux en Italie, il ne serait pas contre prolonger son aventure dans la botte, un pays à la culture se rapprochant bien plus de la sienne qu'en Angleterre : «j'aime bien (l'Udinese) et l'Italie ressemble beaucoup à mon Espagne. J'ai déjà vu Porto Cervo en été et Venise depuis que je suis à Udine. C'est magnifique. Et puis en Angleterre, tout ferme à cinq heures.»

Arrivé à Arsenal en janvier 2020 contre 8M€ avant d'être prêté dans la foulée à Flamengo, l'Espagnol ne s'est jamais imposé à Londres, alors qu'il fait déjà partie des leaders dans son nouveau club. Ce qui le fait hésiter quant à son avenir, comme il le révélait à la Gazzetta dello Sport : «je me sens très bien à Udine. Et je serais heureux d'amener le club encore plus haut dans le classement. Bien sûr, il me reste encore deux ans de contrat avec Arsenal. Je joue régulièrement depuis mon opération de la cheville gauche. J'ai été absent pendant cinq mois.»