Atlético : Miguel Ángel Gil Marín bientôt sanctionné par la fédération

Suite à ses propos tenus sur l’arbitrage, Miguel Ángel Gil Marín, directeur général de l’Atlético de Madrid, pourrait être lourdement sanctionné par la fédération espagnole. Il a publié vendredi une lettre dans laquelle il accuse les décisions arbitrales prises lors du derby madrilène jeudi dernier face au Real Madrid. Des déclarations que le Comité Technique des Arbitres ne dénoncera pas, mais que le service Intégrité de la Fédération pourrait. Si cette mesure était franchie, comme cela s’est déjà produit avec d’autres présidents, le Comité devra décider de l’ampleur de l’amende.

Depuis quelques saisons, le football espagnol combat ces propos diffamatoires par le biais d’un article qui permet de sanctionner joueur, entraîneur ou manager s’il remet en cause l’équipe d’arbitrage. Il s’agit de l’article 106 du code disciplinaire qui énonce qu’en cas de «déclaration mettant en cause l’honnêteté et l’impartialité de tout membre du groupe d’arbitrage ou des instances du RFEF ainsi que les déclarations qui impliquent la désapprobation de l’activité de tout membre des groupes susmentionnés lorsqu’elles sont faites avec mépris ou lorsqu’un langage offensant, insultant, humiliant ou grossier est utilisé, seront sanctionnées».

