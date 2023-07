CdM 2022 : la FIFA reverse de jolis chèques au PSG et à l’OM

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a sacré l’Argentine. Mais elle a aussi permis aux clubs de toucher une petite somme d’argent. En effet, 440 clubs ont été indemnisés grâce au protocole mis en place par l’instance dirigeante du football mondial. Car au Qatar, ce sont pas moins de 187 joueurs qui étaient concernés. Sur ces 440 formations, il n’y avait pas que des écuries de première division. 78 équipes de deuxième division, 13 clubs de troisième division, 5 équipes de quatrième division et 1 équipe de cinquième division ont ainsi été, elles aussi, indemnisées. « Au total, la FIFA va distribuer USD 209 millions (environ 187 M€) pour la mise à disposition de 837 footballeurs, le montant par jour et par joueur s’élevant à USD 10 950 (environ 9800€), indépendamment du temps de jeu individuel. Ce total par joueur est ensuite divisé et versé au(x) club(s) dans le(s)quel(s) chaque joueur a été enregistré lors des deux années précédant la compétition finale », indique le rapport publié aujourd’hui par la FIFA.

Pour les éditions 2026 et 2030, ce montant va évoluer et passer à environ 317 M€. Sans surprise, c’est l’Europe qui reçoit le plus. Avec 16 joueurs convoqués au Qatar, Manchester City a perçu 4,1 M€. C’est un peu moins qu’en Russie où le champion d’Angleterre avait perçu 4,39 M€. Le Barça (4,06 M€) et le Bayern Munich (3,8 M€) complètent le podium. Le premier club français, c’est bien sûr le PSG. Le club de la capitale a envoyé 11 joueurs de son effectif au Mondial, dont Messi et Mbappé qui se sont affrontés en finale. Il est le 5e club le mieux doté au monde en recevant 3,35 M€, juste derrière le Real Madrid (3,36 M€). Il devance largement l’OM et son chèque de 1,88 M€ et l’AS Monaco, qui reçoit 1,6 M€. Le Stade Rennais (1,43 M€) et l’OL (722 000 euros) finissent ce top 5 français.

