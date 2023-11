Le Trophée des champions sera organisé au Parc des Princes

Le 5 août 2023, le Paris Saint-Germain, champion de France, et Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, auraient dû croiser le fer en Thaïlande à l’occasion du traditionnel Trophée des champions. Mais la rencontre a été annulée et reportée à une date ultérieure. Récemment, on a appris que la Ligue de Football Professionnel avait décidé d’organiser cette rencontre en France. Mais on n’en savait pas plus sur le sujet.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, L’Equipe explique que la rencontre, qui se déroulera le 3 janvier 2024, sera organisée au Parc des Princes. Les deux écuries françaises se sont entendues à ce sujet. Mais les membres du conseil d’administration de la LFP doivent encore donner leur accord par mail d’ici vendredi. Si cette décision est validée, les deux clubs auront les mêmes avantages puisque cette rencontre est organisée par la LFP. Paris ne devrait donc pas être avantagé.