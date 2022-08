Carlos Soler au PSG, un transfert qui fait grincer des dents...

La suite après cette publicité

La journée d’hier a été très productive pour le mercato du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a officialisé hier soir la signature du milieu de terrain du Napoli, Fabian Ruiz. L’Espagnol s’est engagé jusqu’en 2027 et a coûté 23 M€, bonus inclus. Mais avant lui, l’un de ses compatriotes a beaucoup fait parler de lui. Son nom ? Carlos Soler. Pur produit de Valence, le milieu de terrain polyvalent de 25 ans devrait être la prochaine recrue parisienne.

Le joueur était déjà tombé d’accord avec les Rouge et Bleu sur un contrat de cinq ans et les dernières informations annoncent un transfert de 22 M€, bonus compris (17 M€ fixes + 5 M€ de bonus). Un tarif assez bas puisqu’il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur. Considéré comme un profil séduisant et polyvalent, Carlos Soler a tout du joueur technique venant intégrer la rotation offensive du PSG, avec Hugo Ekitike et Pablo Sarabia. Toutefois, son arrivée annoncée au PSG fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées. Et tout le monde en prend pour son grade. À commencer par Valence.

Valence et Soler critiqués

Super Deporte s’agace contre le club ché à qui il reproche d’être obligé de vendre à bas prix, et pour la troisième année consécutive, un talent très prometteur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Avant Soler, Valence avait en effet « bradé » Ferran Torres à Manchester City et laissé filer King In Lee libre de tout contrat. « Valence baisse fortement la valeur d’un des porte-drapeaux de sa formation pour ne pas l'avoir prolongé avant d'entrer dans sa dernière année de contrat », se désole le média. De son côté, Las Provincias regrette également le montant de la vente de Soler. « Soler, la perte d’une icône pour 18 M€. À Valence, on ne peut pas être heureux plus d’un jour », faisant référence au peuple valencian ravi d’accueillir, mais très vite refroidi par le départ de Soler. Le média indique aussi que le PSG a tenté une manoeuvre osée : un prêt avec option d'achat... alors que le joueur est libre dans un an. Proposition rejetée bien évidemment.

La formation entraînée par Gennaro Gattuso n’est cependant pas la seule à être égratignée. Carlos Soler aussi en prend pour son grade. Pour beaucoup, le numéro 10 n’a pas été correct vis-à-vis de son club et des supporters. La Cadena COPE affirme que Soler a demandé une énorme prolongation (4 M€ annuels nets, soit 8 M€ bruts), tout en sachant qu’il était impossible pour ses dirigeants de s’aligner. Ces derniers ont quand même fait une proposition (en deçà de ce que réclamait le joueur) que Soler a immédiatement refusée. En tribune, les fans valencians l’ont également en travers de la gorge. Beaucoup reprochent au joueur d’avoir joué ses derniers matches avec son club sans la moindre envie de faire de beaux adieux au public de Mestalla alors qu’il savait depuis quelque temps qu’il était en partance pour Paris. Enfin, pour revenir au sportif, plusieurs spécialistes craignent que Soler ne se soit mis en danger pour le Mondial en quittant une équipe où il était titulaire pour rejoindre une formation où il a de fortes chances de passer le plus clair de son temps sur le banc de touche.