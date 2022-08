Le PSG va bel et bien recruter Carlos Soler !

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui ne manque pas de rebondissements. L’occasion est donc idéale pour vous refaire l’historique de ce « Soler day » au Paris Saint-Germain. Ce matin, alors que le transfert de Fabian Ruiz chez les Rouge et bleu était donné pour acquis, les médias espagnols affirmaient que le club de la capitale était également en train de négocier l’arrivée de Carlos Soler. En plus de celle de Fabian Ruiz donc.

Âgé de 25 ans, le milieu de terrain polyvalent de Valence, qui était un temps annoncé au FC Barcelone ou à l’Atlético de Madrid, se trouve dans une situation contractuelle obligeant le club ché à le vendre cet été sous peine de le perdre gratuitement l’an prochain. Pisté par Luis Campos, l’international espagnol (9 sélections, 3 buts) viendrait pour entrer dans la rotation offensive (avec Ekitike et Sarabia).

Soler a encore rembarré Valence

L’affaire semblait bien engagée. Un accord entre Paris et le joueur était annoncé et les positions se rapprochaient entre les deux clubs. Sauf que Valence a fait une tentative désespérée à la dernière minute. La formation entraînée par Gennaro Gattuso a fait une nouvelle offre de prolongation à son milieu. Une proposition qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif (6 M€ bruts par saison). Mais au final, Paris va rafler la mise.

L’Équipe confirme que la formation espagnole a bien tenté de prolonger son joueur, mais que ce dernier a préféré jouer au PSG. Le quotidien précise même que le transfert est quasiment acté. Les Rouge et Bleu paieront 22 M€, bonus compris. Quelques instants plus tard, Le Parisien est venu apporter un peu plus de détails. Le PSG paiera 17 M€ fixes plus 5 M€ de bonus. Quant au joueur, il paraphera un contrat de cinq ans. Il est désormais attendu dans la capitale dans les prochaines heures.