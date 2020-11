Lille : Christophe Galtier donne des nouvelles de José Fonte

En clôture de la 9e journée de Ligue 1, le LOSC et l'Olympique Lyonnais se sont quittés dos à dos (1-1). Les Nordistes peuvent nourrir des regrets, eux qui ont joué à 11 contre 10 pendant presque une mi-temps. Et un autre coup dur pourrait venir s'ajouter pour Christophe Galtier : le capitaine José Fonte est sorti juste avant la pause, après un contact à l'œil avec Memphis Depay.

En conférence de presse d'après match, le technicien lillois a donné des nouvelles de l'international portugais, et elles ne sont pas rassurantes : « il va mal, il a pris le doigt de Depay dans l'œil et il l'a bien pris. À la mi-temps dans le vestiaire, il ne voyait plus de l'œil droit donc il est à l'hôpital ». Espérons pour le LOSC que cela ne soit pas trop grave.