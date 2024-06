Will Still devient le nouvel entraîneur du RC Lens

Une page se tourne à Lens, un nouveau chapitre s’ouvre. Au terme d’une saison éprouvante marquée cependant par un retour en Ligue des Champions après 20 ans d’absence, le club nordiste s’est démené pour accrocher sur le fil la 7e place du championnat de France, synonyme de qualification pour les barrages de la Conférence League la saison prochaine. À peine la saison de Ligue 1 bouclée, de nombreux changements ont été amorcés au sein de l’organigramme du Racing. Entre la gestion du départ d’Arnaud Pouille, directeur général du club depuis juin 2017 et grand artisan du renouveau lensois, et l’arrivée potentielle de Pierre Dréossi en provenance du FC Metz pour le remplacer, le club artésien s’est également préparé à perdre Franck Haise.

Au cœur de toutes les attentions à Lens, le technicien de 53 ans a décidé de changer d’air après quatre ans de bons et loyaux services aux commandes des Sang et Or. À l’heure où le natif de Mont-Saint-Aignan est bien parti pour s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’OGC Nice, le RC Lens n’a pas perdu de temps pour se mettre en quête de son digne héritier. En l’espace de quelques jours, les dirigeants lensois ont dressé une première short-list de quatre noms, comprenant Will Still, Bruno Genesio ou encore Luka Elsner, en poste au Havre. Finalement, c’est vers le premier cité que la direction nordiste a jeté son dévolu. Si des derniers détails étaient encore à régler entre les deux parties, il semble que le RC Lens ait fini par obtenir gain de cause.

Will Still débarque dans l’Artois !

Réceptif à l’intérêt des Sang et Or, Will Still s’est engagé avec le vice-champion de France 2023 jusqu’en 2027. «Lens, comme une évidence ! Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still est le nouveau coach du Racing. Habitué aux records de précocité et aux performances importantes depuis le début de sa carrière d’entraîneur, le Belgo-britannique a paraphé un contrat de 3 années en Artois», peut-on lire dans un communiqué du club nordiste.

Arrivé à Reims dans les bagages d’Oscar Garcia, dont il a été l’entraîneur adjoint, le technicien belgo-britannique avait repris les commandes de l’équipe champenoise à l’automne 2022. Auteur d’une seconde partie de saison plus qu’admirable à l’époque, le natif de Braine-l’Alleud était rapidement devenu la nouvelle coqueluche du championnat de France. Mais son second mandat à la tête des pensionnaires d’Auguste-Delaune s’est avéré plus délicat. Entre les rumeurs d’un départ en Angleterre, les désaccords avec sa direction sur la gestion du mercato hivernal et des résultats en berne, Will Still a été limogé début mai de son poste d’entraîneur des Rouge et Blanc. Malgré les appels du pied de West Bromwich Albion et Sunderland, le coach de 31 ans va poursuivre sa carrière dans l’Hexagone.