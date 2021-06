Slovaquie - Espagne : les compositions officielles

Avant les rencontres très attendues du groupe F et notamment ce match entre le Portugal et la France, la poule E est au rendez-vous ce mercredi à 18h, avec notamment ce très attendu Slovaquie-Espagne. Après deux matches nuls, la Roja n'a plus le droit à l'erreur et doit gagner pour se qualifier directement. Les Slovaques, eux, sont un peu plus tranquilles mais le résultat de l'autre match, Suède-Pologne, sera alors déterminant en cas de match nul.

Dans les rangs slovaques, Štefan Tarkovič part sur un 4-2-3-1 et opte pour la même composition que face à la Pologne lors de la 1ère journée (victoire 2-1). Jakub Hromada retrouve sa place dans l'entrejeu quand Lukáš Haraslín est présent au poste de milieu droit. Côté espagnol, Luis Enrique conserve son 4-3-3 mais change quelques joueurs dans son onze de départ. En défense, César Azpilicueta et Eric Garcia remplacent Marcos Llorente et Pau Torres. Le milieu ne change pas tandis que devant, Pablo Sarabia est titulaire à la place de Dani Olmo.

Le XI de la Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada - Haraslin, Hamsik, Mak - Duda

La composition de l'Espagne : U. Simon - Azpilicueta, E. Garcia, Laporte, J. Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, G. Moreno