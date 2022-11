CdM 2022 : l'Angleterre écrase le Pays de Galles et affrontera le Sénégal en 8e

La suite après cette publicité

Large vainqueur de l'Iran (6-2) avant d'être bougé par les États-Unis (0-0), l'Angleterre devait assurer sa qualification ce soir lors de cette 3e journée de la phase du groupe B. Une victoire suffisait aux hommes d'un Gareth Southgate, toujours plus décrié, pour s'assurer la première place, et rejoindre le Sénégal en 8e de finale. Leur destin en mains, les Anglais faisaient figure de grands favoris ce soir face à une décevante équipe galloise, auteure d'un triste nul face aux USA (1-1), puis battu par l'Iran (2-0).

Les cadres gallois comme Bale et Ramsey ou encore Moore et Hennesey déçoivent. Ils sont devenus des joueurs en fin de parcours, après avoir porté pendant longtemps l'équipe à bout de bras. Ça s'est de nouveau confirmé ce soir. Les Three Lions avec Henderson, Foden et Rashford au coup d'envoi prenaient le contrôle des débats, à défaut de montrer de l'efficacité. Le Red Devil échouait deux fois devant Ward (10e, 39e), quand son coéquipier Citizen se ratait également (38e).

L'Angleterre a rendez-vous avec le Sénégal

L'Angleterre avait les mêmes difficultés dans le jeu que lors de sa dernière sortie. Elle dominait mais ne parvenait pas à emballer une rencontre qu'elle maîtrisait, alors qu'en face, les Dragons n'existaient presque pas. Fantomatique, Gareth Bale cédait même sa place à la pause pour l'entrée de Brennan Johnson. Ce changement n'aura pas le temps d'empêcher l'inéluctable. Les Anglais finissaient par ouvrir logiquement le score par Rashford (1-0, 50e), et même à prendre le large grâce à Foden (2-0, 51e).

Accablés, les Gallois bougeaient encore mais ni James (55e), ni Moore (56e) ne parvenaient à relancer une soirée dont on pouvait écrire la fin en avance. Finalement, Rashford s'offrait un doublé et une avance plus confortable à sa formation (3-0, 68e). La rencontre, déjà scellée, retombait en intensité, seulement secouée par Bellingham et Foden (78e). Enfin titulaire, le dernier nommé a su saisir sa chance et ne devrait plus quitter le onze d'une équipe, qui termine première du groupe B. Rendez-vous dimanche prochain un 8e de finale qui promet face aux Lions de la Teranga.