L'Angleterre subit la foudre des médias, MU piste deux cracks pour remplacer CR7 !

L'Angleterre somnole

Alors que tout le monde s’attendait à ce que l’Angleterre continue sur sa lancée après avoir écrasé l’Iran (6-2), les Three Lions n’ont obtenu que le match nul contre les États-Unis. Une triste rencontre où il n’y a pas eu de but, et ça fait beaucoup réagir au Royaume de Sa Majesté. Pour le journal The Guardian, les joueurs anglais ont proposé un jeu trop stéréotypé, devenu beaucoup trop rapidement prévisible par la team USA. Pour le Daily Mail, les Anglais peuvent même s’estimer heureux de ne pas avoir perdu, car les Américains ont plusieurs fois fait très peur aux Three Lions. Pour illustrer ses propos, le tabloïd partage une photo de Mason Mount qui a la même tête que les personnages apeurés des films d’horreur. Ce n’est pas pour rien que le titre est «nuit d’effroi», une défaite aurait été terrible. Les autres tabloïds, comme le Daily Express et le Daily Mail mettent surtout en avant dans leurs éditions du jour, «l’ennui» de cette rencontre. Angleterre - USA était tellement assommant que beaucoup de personnes dans le public ont baillé, même Harry Kane, comme on peut le voir sur les Unes. Enfin, après le match, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, a rapidement voulu faire taire les critiques. Il a assuré être «très satisfait de l'application des joueurs face à un adversaire très coriace.» Surtout, il a salué le très bon match de ses deux défenseurs centraux.

Varane n'en peut plus du calendrier

Dans quelques heures, les Bleus vont affronter le Danemark, un adversaire qui reste sur deux victoires de suite contre la France comme le rappelle L'Équipe, c’est limite une bête noire. Pour les quotidiens régionaux comme l’Est Républicain et Presse Océan, ce match est un «super test» pour les champions du Monde en titre. Surtout qu’une victoire pourrait assurer une qualification en plus d'engranger de la confiance. De plus, Raphaël Varane est de retour, il est même annoncé comme titulaire par La Provence. Et ce matin, le taulier de la défense a accordé un entretien exclusif au Figaro. Il évoque les clés de sa longévité. Pour lui, «la préparation mentale est très importante, la récupération mentale aussi.» Il se lâche contre les calendriers de plus en plus lourds : « jouer tous les trois jours, ce n’est pas seulement fatigant physiquement, mais aussi mentalement. (...) La cadence des matchs, on en parle de plus en plus dans les vestiaires. On est en surrégime, aujourd’hui. Clairement, on est au-dessus de ce qu’on peut faire. On joue tous les trois jours, on est toujours sous pression.»

Le retour de Depay

Du côté de Manchester United, le club espère toujours trouver un nouveau renfort offensif en janvier pour remplacer Cristiano Ronaldo comme on peut le lire dans The Manchester Evening News. La piste prioritaire serait, comme nous vous le révélions, Cody Gakpo, qui brille avec les Pays-Bas en ce moment. Mais d’après Skysport Deutschland, MU serait prêt à rapatrier Memphis Depay. Le FC Barcelone voudrait résilier son contrat, ce qui ferait de lui une recrue à bas prix, surtout qu’Erik ten Hag l’apprécie. Seul bémol: il veut jouer la Ligue des Champions. En cas d’échec, les Red Devils seraient prêts à lâcher un gros billet pour s’offrir les services de Jonathan David, le buteur canadien du LOSC.