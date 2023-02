EdF : Mohamed Simakan rêve des Bleus

Impressionnant cette saison avec le RB Leipzig (3 buts et 6 passes décisives), Mohamed Simakan s’est imposé comme un incontournable de l’effectif de Marco Rose. De grandes performances qui pourraient lui ouvrir un jour les portes de l’équipe de France. Interrogé à ce sujet dans Téléfoot ce dimanche, le jeune défenseur de 22 ans a partagé son rêve de porter un jour le maillot des Bleus. Une récompense qui pourrait arriver plus tôt que prévue quand on connaît le manque de réservoir au poste de latéral droit.

« En rêveur, les Bleus j’y pense et j’y crois. C’est le pays où je suis né, c’est la sélection qui fait rêver tous les Français. Pour moi, c’est même plus qu’un rêve. Je me dois de tout faire pour aller le chercher. Il y a toujours une place à prendre. Un jour, quand la chance arrivera, il faudra montrer qu’on peut y rester ». Rendez-vous en mars pour la prochaine liste de Didier Deschamps.

