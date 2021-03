adidas dévoile le maillot extérieur de la Belgique pour l'Euro 2020

À quelques mois de l'Euro 2020 qui avait été reporté l'été dernier, adidas dévoile le maillot extérieur de la Belgique qui affrontera la Russie le 12 juin pour son entrée dans la compétition.

La suite après cette publicité

Sur cette nouvelle tunique belge, on retrouve un blanc-gris effet camouflage avec le logo adidas noir. On retrouve une partie supérieure totalement blanche avec les trois bandes de la marque allemande en rouge sur les épaules. Au niveau du bout des manches, on retrouve du noir et du rouge qui se superposent et entourent les bras.

Les Diables Rouges pourraient vêtir cette tunique pour la première fois dès le 27 mars face à la République Tchèque lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.