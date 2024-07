Allemagne : Julian Nagelsmann désamorce la polémique entre Joselu et Toni Kroos

À quelques heures d’un quart de finale brûlant de l’Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Espagne à Stuttgart, les hostilités ont déjà débuté. Sur les antennes d’El Chiringuito, Joselu a eu un propos assez provocateur à l’égard de son ex-partenaire et futur adversaire, Toni Kroos, en indiquant vouloir le «mettre à la retraite dès vendredi». Si le principal concerné s’est contenté de répondre sans faire de vagues à l’ancien Madrilène, les déclarations de Joselu ont eu le don d’alimenter les débats en Espagne et en Allemagne.

Amener à s’exprimer le sujet, Julian Nagelsmann a éteint la prétendue polémique entre son joueur et l’Espagnol en conférence de presse. «Je n’ai pas entendu de commentaire offensant, c’est rigolo. Je sais qu’ils ont évoqué le possible dernier match de Toni (Kroos ndlr) mais je n’ai pas envie de parler de ça ni donner de l’importance à cette polémique. On doit parler sur le terrain. Cela n’affecte pas le groupe. J’ai affaire à des joueurs qui ont déjà vécu des chocs. J’aime le jeu, le terrain. Je n’ai pas besoin de les motiver avec ce genre de choses», a déclaré le sélectionneur de la Mannschaft.