Euro 2024 : la réponse de Toni Kroos à Joselu

« L’Allemagne est donnée favorite de la compétition, mais nous espérons envoyer Kroos à la retraite vendredi. Ça été un plaisir de jouer avec lui, il représente tout ce qu’est le Real Madrid, les valeurs du club, et ça a été un ami dans le vestiaire. Il m’a donné beaucoup de conseils. Nous devons croire en nous, on ne se soucie pas des autres sélections, j’adore Toni, mais je pense que vendredi sera son dernier match ». Plus tôt ce mercredi, Joselu lançait le choc de vendredi face à l’Allemagne en chambrant un peu son ancien coéquipier Toni Kroos.

Le milieu de terrain allemand lui a répondu en conférence de presse. « Je comprends, c’est leur but. Mais je pense que je ne vais surprendre personne en disant que l’Allemagne a beaucoup de choses à proposer. Eux aussi, ça va être un match tout sauf ennuyeux. Ils ne voulaient pas m’envoyer à la retraite à Madrid parce qu’on est amis », a lancé le taulier de la sélection allemande, avec le sourire. Bon délire !