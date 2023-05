La déclaration touchante de Marc Overmars après son infarctus

Il y a quelques mois, Marc Overmars était victime d’un accident vasculaire cérébral. Celui-ci lui a donné de graves conséquences physiques. Mais la légende de l’Ajax Amsterdam continue de travailler malgré tout. Aujourd’hui âgé de 50 ans, il est le directeur sportif du Royal Antwerp FC. L’ex-international néerlandais a accordé sa première interview depuis son accident au Het LaatsteNieuws. Overmars fait preuve d’une résilience qui pousse à l’admiration.

La suite après cette publicité

« Je dois reprendre mon souffle lorsque je parle beaucoup, et il me faut de l’énergie pour rester concentré. Mon cœur est mort à 45 %. Mais il ne faut pas me plaindre. Je suis un homme heureux, je dois juste distribuer mon énergie du mieux que je peux. S’il y a des points importants ou des rencontres à l’ordre du jour, je me concentre dessus. Je peux récupérer le lendemain. Je préfère mourir ici que de ne rien faire ».

À lire

Anvers : Marc Overmars déjà au coeur d'une polémique