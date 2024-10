Juventus : la joute verbale a commencé entre Antonio Conte et Thiago Motta

Respectivements sur les bancs du Napoli et de la Juve, Antonio Conte et Thiago Motta ont commencé à s’envoyer des pics par conférences de presse interposées. Les deux bouillonnants coachs italiens nous promettent une lutte animée en haut de la Serie A entre Naples et Turin, et c’est Antonio Conte qui a ouvert les débats. «La victoire nous assure de rester en tête du classement, mais en ce moment cela ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, c’est de mettre trois points au tableau et de vivre sereinement les jours où j’entends ceux qui veulent nous mettre la pression. Je leur réponds en napolitain : 'ca nisciuno è fesso’ (personne ici n’est stupide). Si quelqu’un veut mettre la pression sur Naples, qu’il se regarde et pédale », une déclaration énigmatique de la part du coach des Partenopei.

Dans la foulée, Thiago Motta ne s’est fait prier pour répondre à l’ancien entraîneur de Tottenham. «Il ne fait certainement pas référence à moi. Ou du moins je ne sais pas. Demandez-lui. Je n’ai pas eu ce sentiment », a lancé l’Italo-Brésilien, une chose est sûre le jeu de poker menteur est lancé entre les deux hommes et les prochaines confrontations entre Naples et la Juventus s’annoncent brûlante, notamment du côté des zones techniques.