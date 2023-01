PSG : le message d’adieu de Pablo Sarabia

La suite après cette publicité

C’est officiel depuis hier soir. Pablo Sarabia a quitté le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur de Wolverhampton. L’Espagnol a été vendu pour 5 M€ (+ 2 M€ de bonus) et a signé un contrat de deux ans et demi avec les Wolves. ce matin, il a pris le temps de faire ses adieux au club de la capitale.

« Une étape se termine dans ce grand club. J’ai eu la chance de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, les coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien qu’ils m’ont témoigné ces années. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite le meilleur Merci le PSG », a-t-il posté sur son compte Instagram.

