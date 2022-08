Nico Gonzalez prolonge au FC Barcelone avant d'être prêté à Valence

La suite après cette publicité

C'est fait pour Nico Gonzalez, le milieu de terrain international U21 espagnol (3 sélections) prolonge avec le FC Barcelone jusqu'en 2026 avant de rejoindre le FC Valence pour la saison 2022/2023. Après avoir demandé à Xavi de partir pour avoir plus de temps de jeu, Nico et le Barça se sont entendus sur les modalités afin que le joueur puisse filer en prêt.

Dans le viseur de Gennaro Gattuso, le milieu formé à la Masia pourra s'exprimer davantage chez les Murcièlagos. Barré par Frenkie de Jong, Gavi, Pjanic ou encore l'arrivée de Franck Kessié en provenance de l'AC Milan, le jeune joueur espagnol aura potentiellement plus de temps de jeu à Valence. La saison passée, Nico a été auteur de 38 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

BREAKING NEWS ❗ Nico González renews until 2026 and goes on loan to Valencia for the 2022/23 season