Seko Fofana ne devrait pas quitter le RC Lens

Seko Fofana dispute sa deuxième saison sous le maillot du RC Lens. Précieux dans l'entrejeu des Sang-et-Or dont il est le capitaine, Fofana a la cote sur le marché des transferts. Le directeur général du club nordiste Arnaud Pouille a en tout cas mis les choses au clair dans un entretien accordé à La Voix du Nord, affirmant qu'ils avaient reçu une offre : «oui, il y a eu des approches, des intérêts et concrètement une offre écrite, basta. Mais nous, on ne souhaite pas vendre Seko, ni qui que ce soit.»

Il précise que le club n'est pas dans le besoin de vendre cet hiver : «on doit réaliser un certain montant de ventes, qui peut être adapté selon la situation, sur le prochain mercato, on le fera», explique-t-il. Il conclut en donnant son avis sur la volonté de son capitaine, et sur l'incertitude du monde du football : «si Seko veut rester, tous les matins, il reste ! (…) Pour moi, Seko ne donne aucun signe de vouloir partir. (...) Ne jamais dire jamais. Seko, je vous dis ça aujourd’hui, mais demain, si un club costaud tape à la porte, que Seko nous dit que c’est un projet auquel il croit, adhère, peut-être que le 31 janvier, il n’est plus là. De tout ce que je vois, il est plus proche d’être là longtemps qu’autre chose mais ça peut arriver.»