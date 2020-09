Lucas Paqueta justifie le choix OL

La suite après cette publicité

En attendant la fin du mercato lyonnais vendredi prochain et les possibles départs de Memphis Depay, Housem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde, le club rhodanien a présenté sa dernière recrue, le Brésilien Lucas Paqueta. En situation d’échec à l’AC Milan, le milieu brésilien a été recruté en échange de 20 M€ et a signé un bail de cinq saisons. Une nouvelle expérience à l’étranger pour un international auriverde (11 sélections, 2 buts) en quête de rebond. Présenté ce mercredi soir, Paqueta a expliqué ce qui avait joué en faveur des Gones.

« Lyon a toujours été bien vu au Brésil pour accueillir les joueurs brésiliens. Si vous avez vu la Ligue des Champions, vous avez vu ce que l’OL peut faire. C’est ce qui a fait briller mes yeux. Je remercie Juninho et le président Aulas pour leur confiance. Je crois que ce projet va grandir, je veux en faire partie. Je suis là pour aider. (…) J’ai vu le bon travail que faisait Lyon, avant même d’avoir le contact avec Juninho. J’ai admiré le travail qu’il faisaient. En Italie, l’équipe référence c’est la Juventus, et Lyon a éliminé la Juventus. J’ai vu que c’est une équipe qui grandissait. Quand Juninho m’a contacté, j’étais très heureux. Je me suis dit que j’allais continuer à progresser avec l’OL ».

Paqueta veut retrouver son niveau

Rebondir entre Rhône et Saône et oublier le fiasco milanais, même si l’intéressé le jure : son passage chez les Rossoneri n’a pas été une réussite, mais il lui a apporté plus de maturité. « Ça me sert d’expérience, ça fait partie de mon apprentissage, ça m’a servi à grandir. J’ai tiré les leçons de ce qui n’a pas marché. Je me sers de ce qui était négatif comme critique constructive. Je suis concentré sur Lyon. C’est une opportunité pour moi de retrouver mon niveau. » Et quand il parle de niveau, c’est celui qui était le sien à Flamengo.

« Je suis un joueur qui me donne à fond. Je cherche toujours à progresser. Comme je suis jeune, je veux toujours progresser. Je veux m’adapter, j’espère aider au milieu. Organiser, faire des passes décisives, des percées dans la surface. J’espère refaire tout ce que je faisais à Flamengo ». Plein de promesses, Lucas Paqueta a visiblement hâte de prouver sa valeur. Dès dimanche soir face à l’OM ? « Je ne sais pas. Je vais d’abord m’entraîner, comprendre ce que l’entraîneur veut que je fasse. Je suis à sa disposition, mais je ne suis pas sûr d’être disponible pour ce match ».