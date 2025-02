OL : Paulo Fonseca donne les coulisses de sa préparation à l’Olympico

Ce dimanche, l’OM reçoit l’OL pour un Olympico qui sera forcément exaltant à suivre. Alors que les Phocéens réalisent une bonne saison en Ligue 1, ces derniers reçoivent des Lyonnais qui viennent récemment de changer d’entraîneur. En effet, viré malgré l’appui des supporters, Pierre Sage a été remplacé par Paulo Fonseca ce vendredi. Forcément, le coach portugais n’a pas eu l’opportunité de préparer du mieux possible son équipe avec un tel choc. Interrogé par DAZN, l’ancien entraîneur du LOSC a expliqué comment s’est déroulé son arrivée entre Rhône et Saône avant un tel rendez-vous :

La suite après cette publicité

«C’est pas facile. Nous avons eu un jour pour préparer ce match. On a fait un peu de travail mais je crois que ça sera un match difficile. Mais le jour d’entraînement était très positif. Je crois en mes joueurs, ils ont bien travaillé. Nous allons avoir besoin de courage. Ils ont une belle équipe, un grand entraîneur. Mais je crois en mes joueurs. J’ai travaillé sur plusieurs points, animation défensive, offensive…c’est pas possible de tout travailler mais on avait des priorités. Nous n’allons pas oublier la façon de jouer de Marseille. Un plaisir de revenir en France et dans un championnat que j’aime beaucoup. C’est l’une des raisons de mon retour. Un plaisir de jouer le premier match contre Marseille. Je suis content de revenir et être ici.»

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Premier but de Greenwood pour l’OM ? Empochez jusqu’à 540€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - OL sur DAZN.