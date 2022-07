Dani Alves dézingue le coach des Tigres !

Libre après son départ en fin de contrat du FC Barcelone, Dani Alves (39 ans) ne semble pas vouloir raccrocher les crampons. Le latéral droit de 39 ans s'est retrouvé lié aux Tigres de Monterrey mais le coach du club Mexicain Miguel Herrera s'y était opposé auprès de TNT Sports : «j’essaie de rajeunir l’effectif, s'est justifié le coach mexicain. Qui ne voudrait pas avoir Dani Alves ? Mais avoir un joueur de cet âge, c’est plus pour la notoriété et la couverture médiatique que pour ce qu’il fait sur le terrain. J’adore Dani mais je préfère celui qui a joué sous les ordres de Guardiola.»

Néanmoins, cette sortie n'a pas du tout été appréciée par Dani Alves. Le Brésilien a réagi via son compte twitter et a dézingué le coach mexicain. «Ce putain de mec gère le temps maintenant» a expliqué le vainqueur des Ligues des Champions 2009, 2011 et 2015. Un transfert vers les Tigres semble en tout cas compliqué désormais...