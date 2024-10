OM : le message de Valentin Carboni

Gravement blessé au genou lors du dernier rassemblement avec l’équipe nationale d’Argentine, Valentin Carboni ne devrait plus rejouer de la saison. Et alors que l’OM serait en train de négocier la fin de son prêt, le joueur a été opéré avec succès du côté de Barcelone. L’occasion pour lui de donner de ses nouvelles.

La suite après cette publicité

«Merci beaucoup à tout le monde pour l’amour reçu ces jours-ci, Dieu merci l’opération s’est déroulée de la meilleure façon donc je veux remercier le Dr Ramon Cugat et toute son équipe pour cette opération réussie. Je voudrais également remercier mes coéquipiers, l’équipe d’entraîneurs et le personnel médical de la sélection argentine, de l’OM et de l’Inter. Par-dessus tout, je voudrais remercier ma famille, qui est toujours là pour moi, à tout moment et encore plus dans ce moment difficile, je les aime beaucoup. Maintenant, je me concentre sur la rééducation et je me rétablis de la meilleure façon possible pour revenir plus fort», a-t-il posté sur son compte officiel Instagram.