Rangers - Liverpool : les compositions officielles

Les Reds doivent retrouver des couleurs. S'ils connaissent de grandes difficultés en Premier League avec seulement deux victoires en huit matches, les hommes de Jürgen Klopp sont un peu plus en réussite en Ligue des Champions, malgré une défaite en ouverture face au Napoli (4-1), avec leur deux derniers succès face à l'Ajax (2-1) et aux Rangers (2-0). Liverpool tentera de surfer sur cette bonne dynamique européenne pour effacer le revers face à Arsenal dimanche (3-2). En face les Rangers, forts de sept victoires en neuf matches de Premiership, essaieront de glaner leur ou leurs premiers points dans cette campagne de LdC après trois défaites (4-0, 0-3, 2-0). Le match est à suivre en direct commenté sur FM, à 21h.

Pour cette rencontre, Jurgen Klopp aligne un 4-2-3-1 et doit composer sans Trent Alexander-Arnold, Joel Matip et Luis Diaz, tous trois blessés ces derniers jours. Le technicien allemand décide de les remplacer par Joe Gomez au poste de latéral droit, Ibrahima Konaté en défense centrale aux côtés de Virgil van Dijk et enfin Fabio Carvalho sur l'aile gauche. Le choix fort de la soirée est la titularisation de Roberto Firmino aux dépens de Mohamed Salah. Giovanni van Bronckhorst opte également pour un 4-2-3-1 et place Antonio Colak à la pointe de l'attaque alors qu'Alfredo Morelos lui avait été préféré la semaine passée.

Les compositions officielles :

Rangers : McGregor - Tavernier, Goldson, Davies, Barisic - Jack, Lundstram - Sakala, Arfield, Kent - Colak

Liverpool : Alisson - Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Henderson, Fabinho, Elliott - Firmino, Darwin Nunez, Carvalho

