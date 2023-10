LDN (F) : les Bleues poursuivent leur sans faute en Norvège et s’envolent

Trois sur trois pour l’équipe de France féminine. Après leur victoire inaugurale face au Portugal il y a un mois (2-0), puis en Autriche quatre jours plus tard (0-1), les Bleues ont enchaîné un troisième succès ce vendredi, en Ligue des Nations, dans le froid d’Oslo face à la Norvège (1-2).

Aidées par un but contre son camp de la joueuse de Chelsea, Maren Mjelde (23e, 0-1), les joueuses d’Hervé Renard ont été rejointes à l’heure de jeu par un but de Lund (60e, 1-1). C’est finalement Wendie Renard, sur corner (69e), qui a offert la victoire aux Bleues en inscrivant son 37e but en sélection, suffisant pour revenir à hauteur la 5e meilleure réalisatrice tricolore, Camille Abily. Grâce à ce succès, les Françaises prennent le large au classement. Déjà leaders avant ce soir, elles disposent désormais un matelas confortable de 5 points d’avance sur l’Autriche.