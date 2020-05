Borussia Dortmund : le problème Jadon Sancho prend de l'ampleur

Mais où est passé ce dynamiteur de défense, cet ailier virevoltant ? Jadon Sancho vit des moments délicats au Borussia Dortmund. C'est même probablement sa période la plus compliquée depuis son arrivée en Allemagne il y a bientôt trois ans. Depuis la reprise de la Bundesliga il y a deux semaines, le jeune Anglais a perdu sa place dans le onze de Lucien Favre. Le courant entre les deux hommes passe de plus en plus mal pour diverses raisons. C'est même le club qui commence à se poser des questions sur le professionnalisme d'un joueur qui capitalise pourtant 17 buts et 19 passes décisives en 38 rencontres depuis le début de la saison.

Sancho devient la cible des critiques

Remplaçant lors des trois dernières rencontres, car en proie à de petits pépins physiques, il a gratté un peu plus de temps de jeu à chaque fois (11 minutes contre Schalke, 25 minutes face à Wolfsbourg et 45 contre le Bayern). Sa période contre les Bavarois n'a sans doute pas rassuré son coach pour les matchs à venir. Statique, sans prise de risque, amorphe sur le terrain, Sancho a même ralenti le jeu en conservant trop le ballon dans les pieds. Un match à oublier mais qui témoigne de la situation actuelle du joueur. Encore un peu léger physiquement, il commence aussi à sentir la pression des rumeurs, comme le rappelait son coéquipier Thomas Delaney à ESPN cette semaine.

Les critiques viennent aussi de l'extérieur. Consultant star à la télévision allemande, Lothar Matthäus a bien fait savoir qu'il n'avait pas vraiment apprécié la rencontre du milieu offensif, lui qui n'est jamais avare de déclarations fracassantes. «Quand Sancho arrive sur le terrain, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de jouer, alors que tous les joueurs veulent faire leurs preuves quand 205 pays du monde entier diffusent ce match en direct. » Cela a valu au champion du monde 1990 une petite réponse plutôt courtoise de Lucien Favre. Toujours est-il que les performances du joueur sont moins bonnes et avec un comportement pas irréprochable, l'idée d'un transfert fait doucement son chemin chez les dirigeants.

Un transfert XXL entre doucement dans les têtes

Il y a encore quelque temps le BvB s'organisait pour conserver le joueur de 20 ans et le prolonger. Pour cela, il fallait casser sa tirelire et faire de Jadon Sancho le deuxième joueur le mieux payé au club, après le capitaine Marco Reus. Un salaire de 10 M€ par saison était évoqué. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international ne devrait finalement pas signer de nouveau contrat et plutôt faire ses bagages lors du prochain mercato. Et cela ne semble pas vraiment gêner le Borussia, malgré une tranquillité de façade, qui va récupérer un très gros chèque avec ce transfert.

Avant la crise, la somme de 150 M€ était parfois évoquée soit un record pour le club de la Ruhr. Elle devrait finalement être un peu inférieure à cause de la crise sanitaire et économique. On parle tout de même d'un transfert à neuf chiffres qui pourrait se concrétiser en Angleterre. Manchester United veut en faire son futur numéro 7 et sa tête de gondole pour les années à venir. Seulement Ed Woodward, le patron des Red Devils a déjà prévenu que les plans de son club allaient être modifiés à cause de la crise. Chelsea est aussi à l'affût, d'autant que le club de Londres a de la réserve après l'interdiction de recrutement durant le dernier mercato d'été. En attendant, Sancho va devoir penser au terrain et ça commence dès dimanche avec un déplacement à Paderborn. Le mercato viendra ensuite.