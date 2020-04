Le Borussia Dortmund veut blinder Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund peut trembler. Le club allemand va vivre un mercato agité et devra gérer les intérêts des cadors européens pour Erling Braut Haaland et Jadon Sancho. Si ce dernier est annoncé de plus en plus proche de Manchester United, le BVB compte bien avoir le dernier mot dans ce dossier. Selon Forbes, le club de la Ruhr a même un plan pour le conserver.

Les Marsupiaux comptent casser leur tirelire en lui proposant une prolongation de contrat d'un an, soit jusqu'en 2023, assortie d'une revalorisation salariale. Les émoluments annuels de l'international anglais (11 sélections) passeraient alors de 6 M€ à 10 M€. Le BVB est confiant de trouver un accord avec le joueur. Le dossier Sancho sera décidément l'un des plus chauds du mercato. Affaire à suivre.