Real Madrid : Eden Hazard a pris une grande décision pour son avenir

Eden Hazard n’a pas changé de ligne de conduite. Malgré son temps de jeu famélique au Real Madrid cette saison (331 minutes de jeu toutes compétitions confondues), l’international belge a toujours la conviction de pouvoir s’imposer dans la capitale espagnole. Interrogé sur son avenir samedi soir, après le sacre de son équipe en finale de Coupe du Roi face à Osasuna (2-1), le joueur de 32 ans a réaffirmé son souhait d’aller au bout de son contrat, qui court jusqu’en 2024.

«Terminer l’année qu’il me reste ? Bien sûr. J’espère jouer des minutes, c’est une année difficile mais avec une très grande équipe, a souri le Belge au micro de la Cadena Cope. Nous avons une bonne relation avec l’entraîneur et avec les joueurs. Oui, je veux jouer, mais je sais que c’est très difficile et je sais que je dois travailler.»

