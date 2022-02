L'Espagne fanfaronne après la démonstration du FC Barcelone, Manchester United se jette sur une nouvelle star pour sa défense

La suite après cette publicité

La démonstration du Barça fait les gros titres

Hier soir, Le FC Barcelone affrontait le Napoli en barrages d'Europa League et ce sont les Catalans qui sont imposés, assez largement. Victoire 4 buts à 2 des Blaugranas qui se qualifient donc pour les huitièmes de l'Europa League, après «une belle démonstration de jeu collectif», selon Mundo Deportivo. «Bravissimo», titre ainsi le média ibérique, comme un pied de nez à l’Italie et à l'équipe de Naples. Cette victoire importante du Barça fait aussi la couverture du journal Sport ce vendredi, qui se permet même un petit « Olé ». D'après le quotidien, cette démonstration face à une aussi grosse écurie place directement les Blaugranas comme un «favori» pour aller au bout de cette C3.

Manchester United veut piocher à Chelsea pour son mercato

Outre-Manche il y a aussi de l'actu mercato. En témoigne cette Une du Daily Star qui nous dévoile la nouvelle cible de Manchester United pour sa défense. Les Red Devils sont loin d'être irréprochables dans ce secteur, et comme toujours quand ils ont un problème dans leur effectif, ils le règlent en recrutant un grand nom. Et le dernier sur la liste pourrait donc être Antonio Rüdiger. Joli jeu de mots du tabloïd au passage… Le défenseur allemand sera libre de signer où bon lui semble cet été, lui qui est également dans les petits papiers du Real Madrid et du PSG. Selon le Daily Star, il pourrait couter environ 400 000 £ par semaine, soit environ 1,9 M€ par mois.

L'OM qualifié avec la manière et fair-play

L'Olympique de Marseille jouait hier son match retour de barrages en Europa League Conférence ! Les Phocéens se sont imposés (3-0) sur la pelouse de Qarabağ et ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais ce qui a surtout fait parler comme le rapporte L'Équipe, c'est bien le but marqué par Wadji de la main qui a été accordé dans un premier temps, avant d'être finalement annulé, après que le joueur ait avoué ses torts. Pour le journal c'est «le plus beau geste, haut la main» ! Cette victoire et ce moment rare en sport font aussi les gros titres de La Provence. Le journal local fait également dans le jeu de mots et évoque un Olympique de Marseille qui s'est fait le match «à sa main»... Car même s'ils ont parfois été dominés dans le jeu, ils l'ont encore emporté et s'imposent largement sur l'aller-retour avec un score global de 6-1.