Tirages Ligue Europa, Ligue Europa Conference : du lourd annoncé pour l'OL, Monaco, Rennes et l'OM

Grâce à sa victoire 3 buts à 0 face à Qarabag, l’Olympique de Marseille a rejoint le contingent des clubs français toujours en lice en coupe d’Europe. Mais pendant que le Paris Saint-Germain et Lille jouent leur qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid et Chelsea, l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco, le Stade Rennais et donc l’OM attendent désormais de savoir qui seront leurs adversaires au prochain tour.

Pour rappel, les Gones et les Monégasques ont terminé premiers de leur poule et étaient donc directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Idem pour le SRFC, mais en Ligue Europa Conference. Ces trois clubs auront d’ailleurs le privilège d’être têtes de série lors du tirage au sort des huitièmes qui se déroulera à 12h pour la C3 et à 13h pour la C4. Un privilège, façon de parler.

L’OL et Monaco pas vernis

S’ils sont assurés de ne pas s’affronter, l’OL et Monaco ont quand même de très fortes chances de tirer du très lourd. Sur les 16 équipes en lice, nos deux représentants auront le choix entre : le RB Leipzig, les Glasgow Rangers, le Betis, Séville, Braga, le FC Porto, l’Atalanta ou le FC Barcelone ! Autant dire que Lyonnais et Asémistes doivent s’attendre à un duel digne de la Ligue des Champions.

À l’étage inférieur, Rennes est censé être plus protégé que l’OM, mais là encore, ça ne s’annonce pas simple. Le PSV, le Partizan, le Slavia Prague, le PAOK Salonique, les surprenants Norvégiens de Bodo/Glimt et Leicester ! Les deux dernières équipes citées pourraient offrir un sacré match au Roazhon. Enfin, l’OM ne sera pas épargné puisque les Phocéens auront le choix entre : l’AZ Alkmaar, LASK Linz, Feyenoord, La Gantoise, le FC Bâle, Copenhague ou l’AS Rome de José Mourinho.